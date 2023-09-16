Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о сильных дождях и грозах в ближайшие два дня

По прогнозу МЧС, на территории региона вероятны подтопления и повреждения линий связи

НАЛЬЧИК, 16 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди, грозы и град со шквалистым ветром до 25 м/с ожидаются в Кабардино-Балкарии 16-17 сентября. От этом журналистам сообщили в региональном главке МЧС.

"В период с 17:00 до 18:00 16 сентября и далее до конца суток 16 и 17 сентября местами на территории КБР ожидаются: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что на территории региона возможны подтопления и повреждения линий связи.