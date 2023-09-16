В Таджикистан с каждым годом приезжают все более подготовленные учителя из РФ

Как сообщила советник-посланник посольства России в Душанбе Вера Хуторская, каждый год растет конкурс, чтобы поучаствовать в отборе

ДУШАНБЕ, 16 сентября. /ТАСС/. Конкурс среди учителей на возможность поехать из России обучать детей в Таджикистан каждый год растет, а в республику из РФ с каждым годом приезжают все более подготовленные педагоги. Об этом сообщила журналистам советник-посланник посольства России в Душанбе Вера Хуторская.

"Учителей, особенно хороших, всегда не хватает, как и других специалистов во всех сферах. <...> Мы видим большой спрос, рост интереса к этому проекту не только в Таджикистане, но и в России в целом. Видим, что каждый год растет конкурс, чтобы поучаствовать в этом отборе, приезжают все более и более подготовленные специалисты", - сказала она.

Как отметил директор российско-таджикской школы имени Юрия Гагарина в Душанбе Владимир Гудков, в этом году в республике кратно увеличилось число педагогов из России в пяти совместных школах двух государств, открытых в 2022 году. "Школа в Душанбе - 61 педагог из РФ, в Турсунзаде - 45 педагогов из РФ, Бохтар - 34 педагога из РФ, Худжанд - 22 педагога, Куляб - 20. В этот учебный год мы зашли с новым числом учителей. Это больше, чем в прошлом году. <...> Начинали мы в школе в Душанбе - 16 педагогов из РФ, в Турсунзаде начинали с 18 педагогов, Бохтар начинал с семи, Куляб - четыре, Худжанд - девять", - сказал он.

Кроме них, в этом году 66 педагогов из России приехали в Таджикистан по программе Министерства просвещения РФ "Российский учитель за рубежом", которая реализуется в республике при поддержке представительства Россотрудничества. Они ведут уроки в других общеобразовательных школах в республике.

Встреча с учителями

В субботу в российско-таджикской школе имени Юрия Гагарина Хуторская и другие сотрудники посольства России провели встречу с педагогами, которые приехали из России в Таджикистан в новом учебном году. "Через ваши усилия, через вашу каждодневную работу мы сможем не только поднять уровень двусторонних российско-таджикских отношений, но и привнести нашу великую российскую культуру здесь в регионе и во всем мире. <...> То, что вы делаете сейчас, будет иметь влияние через поколения, через детей и родителей, с которыми выработаете, на много десятилетий вперед. Это закладывает колоссальную базу для того, чтобы наша дружба с Таджикистаном, со всей Центральной Азией развивалась и укреплялась", - сказала советник-посланник в ходе встречи.

Среди присутствующих были как учителя, которые впервые приехали в Таджикистан, так и те, кто работает в республике не первый год. Как рассказала журналистам учитель русского языка и литературы Надежда Караулова, она приехала из Челябинской области в прошлом году и решила остаться еще на год. "Буквально за несколько дней собрались с мужем и приехали. Ученики здесь замечательные, вежливые, уважительные. В прошлом году я была учителем восьмых классов, в этом году - девятых, я хотела бы подготовить их к экзаменам, мне самой интересно, как они сдадут", - сказала она.

Учитель химии из Барнаула Галина Бородина в этом учебном году впервые приехала в Турсунзаде. "Дети здесь очень творческие, родители их тоже хотят, чтобы они были образованные - это очень радует", - отметила она.