В Каховке к зиме запустят все 25 скважин для решения проблем с водой после теракта на ГЭС

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко отметил, что от ликвидации последствий наводнения власти региона перешли к восстановлению нормальной жизни людей во всех районах вдоль Днепра

ГЕНИЧЕСК, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Херсонской области к зиме запустят все 25 скважин в Каховке, чтобы вернуть воду в прибрежные поселки, проблемы с которой усугубились после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС. Об этом в субботу сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"На сегодня в Каховке завершено бурение четырех новых скважин и расчистка еще одной. До зимы запустим все 25 скважин. Конечно, все это - оперативные меры, чтобы быстрее вернуть воду прибрежным поселкам. Дальше вместе с учеными будем работать над системным решением водной проблемы области", - написал он.

Алексеенко отметил, что от ликвидации последствий крупнейшего наводнения власти региона перешли к восстановлению нормальной жизни людей во всех районах вдоль Днепра. "Причем не только тех, что попали под удар стихии, но и пострадавших от косвенных последствий теракта нацистов на Каховской ГЭС. Самое острое - после обмеления водохранилища и связанного с этим падения уровня воды в скважинах в отдельных районах есть дефицит питьевой воды. За лето отработали и реализуем план мер, чтобы исправить эту ситуацию. В самых дефицитных по воде территориях - Каховке, Большой и Малой Лепетихе, Софиевке - бурим 15 новых скважин, еще 10 расчищаем, расконсервируем. В других районах, где дебета работающих скважин хватает, ремонтируем или меняем насосное оборудование, ветхие трубы", - добавил глава регионального правительства.