В ралли по Тверской и Московской областям примут участие 40 ретроавтомобилей дипкорпуса

Длина маршрута составит 150 км

ТВЕРЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Около 40 ретроавтомобилей, которые обслуживали дипломатический корпус Министерства иностранных дел в СССР, России и за рубежом, прибыли в расположенный в Тверской области комплекс отдыха "Завидово", откуда 17 сентября будет дан старт спортивному ралли. Об этом сообщил ТАСС организатор автопробега, генеральный директор "Горькийклассик Трокадеро" Иван Пандерин.

"В автопробеге участвует 40 автомобилей разных марок, в том числе ЗИЛ, ЗИМ, "Чайка", "Волга", "Победа", ГАЗ, "Москвич", Jaguar, Mercedes. Самый старый из них - это Packard-180 образца 1941 года. Автомобили такой модели обслуживали делегации США и Великобритании на Ялтинской конференции в 1945 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 17 сентября в 12:00 от комплекса отдыха "Завидово" будет дан старт ралли, которое пройдет по Тверской и Московской областям. "Автомобилям нужно будет пройти дистанцию в 150 км и выполнить задания по спортивному ориентированию, поддержанию регулярной скорости, среднего темпа и другие спортивные упражнения. Вечером состоится награждение победителей авторалли", - уточнил организатор соревнований.

Он отметил, что в авторалли участвуют коллекционеры, реставраторы старинных автомобилей, люди, которые увлекаются историей, действующие сотрудники МИД.

Ранее на Смоленской площади в Москве состоялась выставка автомобилей-участников, для гостей организовали экскурсию по зданию МИД. К собравшимся в приветственном письме обратился министр иностранных дел Сергей Лавров, который считает, что ралли может стать новой традицией. Затем участники автопробега выехали в сторону "Завидово", их проводили порядка 100 человек, в том числе действующие сотрудники и ветераны МИД. "В настоящий момент участники автопробега уже прибыли в комплекс отдыха, где сегодня вечером его гости в очном голосовании выберут самый элегантный, по их мнению, автомобиль", - добавил Пандерин.

Организатором ралли ретроавтомобилей выступает автомобильное историческое общество "Горькийклассик" при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России.