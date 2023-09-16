В Доме правительства временно вводят масочный режим

Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Масочный режим и другие меры профилактики временно вводятся в Доме правительства РФ из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом, сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

"На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19", - сказал собеседник агентства.

В кабмине рассчитывают, что временные ограничения "будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации".

Изначально масочный режим был введен в правительстве еще в начале пандемии, в 2020 году. Однако с апреля этого года ношение масок и другие подобные меры перестали быть обязательными и сохранялись только в формате рекомендации.

Ранее о возвращении противоэпидемических ограничений в Доме правительства сообщало РБК. По данным издания, с 18 сентября там будет введен масочный режим, ограничены личные контакты между работниками, а также уменьшено количество зарубежных и внутрироссийских командировок.