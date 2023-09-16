Роспотребнадзор заявил о возможности локальных ограничений из-за роста заболеваемости

Как сообщили в ведомстве, вводить масочный режим не планируется, если для этого не будет серьезных оснований

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Локальные ограничения из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией могут временно вводиться в российских учреждениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров, масочный режим и другие меры профилактики временно вводятся в Доме правительства РФ из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

"Ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируются, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали не забывать о том, что использование антисептиков - простая и действенная мера личной профилактики. Она существенно уменьшает риск возникновения сезонных заболеваний. "В офисах и организациях на входах санитайзеры уже стали привычной мерой для обработки рук, их никто не убирал даже после отмены всех ограничений по COVID-19", - заметили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре также добавили, что рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и ковидом традиционно наблюдается с наступлением осени. "Это ожидаемая и прогнозируемая ситуация, которая связана с рядом факторов. Во-первых, холодная погода, которая постепенно начинает устанавливаться в Северном полушарии. Во-вторых, увеличивается число контактов между людьми после летних отпусков и каникул", - пояснили в ведомстве.