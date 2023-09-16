В Госдуме не планируют вводить масочный режим

В пресс-службе кабинета министров ранее сообщили, что в Доме правительства РФ временно вводятся масочный режим из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Масочный режим не будет вводиться в Госдуме, сообщили ТАСС в пресс-службе палаты парламента.

"В Госдуме масочный режим вводиться не будет", - отметили в пресс-службе.

Ранее в субботу в пресс-службе кабинета министров сообщили, что в Доме правительства РФ временно вводятся масочный режим и другие меры профилактики из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом.

В Роспотребнадзоре при этом сообщили, что ограничительные меры, в том числе масочный режим, в РФ вводить не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. Однако в учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период.