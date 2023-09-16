Жители Ставрополя в День города и края отправили в зону СВО гуманитарный конвой

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, участниками акции по сбору помощи стали сотни человек

СТАВРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Жители Ставрополя направили колонну с гуманитарным грузом для участников специальной военной операции в День города и края, сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В подготовке груза участвовали сотни жителей Ставрополя. Колонна с Владимирской площади отправилась прямо на передовую. В маршруте запланировано около 10 остановок, на каждой из которых посылки ждут военнослужащие наших подразделений", - говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что акция призвана поддержать бойцов, которые находятся вдали от дома в праздничную для региона и города дату. "Наши ставропольские воины сейчас далеко от дома выполняют тяжелую работу по защите Родины. Они должны знать, что мы их поддерживаем и ждем. Ждем живыми, здоровыми и с победой. Спасибо всем неравнодушным жителям Ставрополя за участие в подготовке гуманитарного груза", - цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.

16 сентября торжественные мероприятия проходят по всей территории края. В Ставрополе открыли интерактивную доску с информацией о городе и почетных гражданах. "Мы гордимся нашими почетными гражданами, гордимся тем, что они сделали на благо нашего края и его столицы. И эта аллея будет еще много лет напоминать нам о заслугах людей, трудившихся на благо Ставрополья", - цитирует главу региона Владимира Владимирова управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Ставропольский край входит в число аграрно-промышленных центров страны, говорится в обращении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. "За последние годы регион значительно укрепил свой социально-экономический потенциал. Многое сделано для решения актуальных вопросов импортозамещения, поддержки инвесторов и предпринимателей, создания новых рабочих мест, стимулирования жилищного строительства, повышения благосостояния людей", - отмечается в обращении.

В 2023 году власти приняли решение отказаться от масштабных торжеств и салютов в День края. В Железноводске фейерверк заменили свечением аэростатов. В Невинномысске в этот день провели масштабную экологическую акцию, участниками стали более 70 тыс. человек.