Минздрав поручил регионам в случае необходимости вводить масочный режим для медперсонала

Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, сейчас эпидемическая обстановка в России стабильная

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Оперштаб Минздрава России поручил регионам в случае роста заболеваемости вводить масочный режим в больницах для медперсонала. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Исходя из эпидситуации в конкретных регионах, в случае роста заболеваемости - [поручено] вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала. Это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов", - сказал он.

"Также в регионах начата вакцинация от гриппа - настоятельно рекомендуем гражданам ее пройти", - добавил помощник министра.

По словам представителя Минздрава, эпидемическая обстановка в РФ стабильная, регионам поручено готовиться к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями.

"Несмотря на определенный рост заболеваемости ОРВИ, связанны в том числе с возвращением из отпусков, началом занятий в школах, в целом эпидобстановка сегодня стабильная. Решением оперативного штаба Минздрава России во главе с министром Михаилом Мурашко регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, который обычно наблюдается осенью, в том числе сформировать необходимый запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной службы", - сказал Кузнецов.

Ранее в пресс-службе кабинета министров сообщили, что в Доме правительства РФ временно вводятся масочный режим и другие меры профилактики из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. В Роспотребнадзоре при этом подчеркнули, что ограничительные меры, в том числе масочный режим, в РФ вводить не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. Однако в учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период.