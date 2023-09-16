Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября в Театре на Юго-Западе

Отпевание состоится в храме архангела Михаила

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным, умершим на 62-м году жизни, состоится 19 сентября в Театре на Юго-Западе, сообщили ТАСС в театре.

"Прощание с Вячеславом Германовичем состоится во вторник, 19 сентября. С 12:00 до 13:00 будет прощание в театре, а в 13:30 - отпевание в храме архангела Михаила", - сказала собеседница агентства.

Коллектив театра ранее выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Вячеслава Гришечкина, отметив, что артист стоял у истоков Театра на Юго-Западе и исполнил на его сцене более 30 ролей.

Гришечкин служил в Театре на Юго-Западе с момента его основания, также работал в РАМТ, возглавлял Волжский драматический театр, руководил театральной студией при Московском университете МВД России. Актер снялся в почти 170 картинах, среди них - сериалы "Солдаты", "Счастливы вместе" и "Бригада".