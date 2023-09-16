Как сотни волонтеров убрали 10 км берега Байкала

В акции приняли участие около 500 волонтеров

ТУРКА /Бурятия, Прибайкальский район/, 16 сентября. / Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Летний туристический сезон в окрестностях села Турка в 2023 году завершился масштабной уборкой, столичный центр океанографии и морской биологии "Москвариум" совместно с Минприроды России объединили сотни волонтеров в рамках экофестиваля "Горизонт" и акции "Вода России". За работой активистов на 10 км береговой линии Байкала наблюдал корреспондент ТАСС.

"Сегодня в этой акции участвуют более 500 волонтеров. Добровольцами стали и туристы, на которых мы не рассчитывали, например, из Ростова и Москвы: отдыхающие в "Байкальской гавани", где мы даем старт акции, зарегистрировались и будут работать сегодня вместе с нами. Задача стоит следующая - очистить более 10 км береговой линии Байкала", - заявил в беседе с ТАСС зампредседателя правительства Бурятии Иван Альхеев.

Как уточнили в "Москвариуме", акция стала возможной благодаря поддержке 2,5 тыс. участников благотворительного забега, который состоялся в июне в Москве на ВДНХ и онлайн в разных регионах страны. Теперь начинающие и опытные экоактивисты прибыли в село Турка преимущественно из Бурятии и Иркутской области. В числе собравшихся - школьники и студенты сельско-хозяйственной академии, экологи и сотрудники региональных контрольно-надзорных ведомств лесного хозяйства и водных ресурсов, а также учителя, программисты, фотографы, политики, артисты и многие другие. "Мы приехали с сыном из Москвы на отдых в гости к маминой подруге, и так совпало, что в местном канале в соцсетях увидели анонс о мероприятии. Действительно, очень грязный берег, столько пластиковых бутылок, стекла", - отметила Наталья. Ее тезка из Улан-Удэ, которая также присоединилась к акции с 10-летним сыном, добавила, что собрать мусор несложно, но важно, чтобы такой порядок вещей видели дети.

Получив перчатки и мешки, волонтеры собрались перед сценой. "Пока столица спит [акция началась в 11:00 (06:00 мск)], мы сделаем большое доброе дело", - поприветствовала собравшихся актриса и амбассадор акции "Вода России" Юлия Михалкова. Ее поддержала актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, выразив надежду, что мероприятие вдохновит участников и сторонних наблюдателей внимательнее относиться к окружающей среде, "чтобы подобные акции вошли в привычку целого поколения".

От экотропы до маяка

Обратный отсчет до начала уборки дали в полдень. Сгруппировавшись вокруг кураторов, добровольцы распределились по пляжу, экотропе и около маяка. "Этот рекреационно нагруженный берег действительно страдает от большого количества туристов, которые, к сожалению, не очень сознательны", - пояснил ТАСС выбор локации директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России и лидер акции "Вода России" Илья Разбаш. Он уточнил, что волонтеры собирают и сортируют для дальнейшей переработки и утилизации стекло, пластик, металл и бытовые отходы.

Солнечная, свежая погода способствовала уборке. Помимо разбитых и пластиковых бутылок, смятых оберток и обломков пластмассы, на берегу и среди деревьев было много крупногабаритного мусора: дырявые старые шины и покрышки, огромные ржавые катушки, разломанные лавочки и рыболовные сети.

"Хрустальная вода и чистый берег Байкала - наша визитная карточка, и она должна быть идеальна. В принципе, это касается любого места в мире. Это несложно, главное каждому следить за самим собой и не рассчитывать, что уберет кто-то другой", - сказал ТАСС во время уборки призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух.

Волонтеры подтверждают, что участвовать в экоакциях нетрудно, чего не скажешь об их организации. "Увлечь людей действительно очень сложно. Легче всего сделать это своим примером - когда люди видят, что мы наводим порядок и сохраняем природу в чистоте", - согласилась Михалкова.

О необычных находках

Спустя два часа интенсивной уборки мимо с полным мешком прошел Николай из Иркутска: "Можно искать другой берег. Все убрали". Пока мешки сортировали на берегу по четырем категориям, перед участниками акции выступали артисты с национальными танцами и песнями. Сами волонтеры участвовали в тематических мастер-классах либо объединялись в круг в бурятском танце ёхор, а один из активистов сделал из мешков с мусором арт-объект в форме нерпы - эндемика Байкала.

Добровольцы также продемонстрировали интересные "находки". В их числе оказались ржавая дверь, погнутый дорожный знак, почти новый банный веник, чайник без крышки, дырявое сито, стул, печатная машинка, закрытые аллюминиевые банки с напитками, ботинки и ковры. За артефакт, вызвавший наибольшую реакцию присутствующих, команде нашедших доставалась плюшевая нерпа от "Москвариума".

500 волонтеров для уборки 10 км из 2,1 тыс. км береговой линии Байкала потребовалось несколько часов. По итогам акции 199 мешков, каждый из которых вмещает объем в 120 л, отправили на переработку, "подальше от Байкала".

Студенты, направляясь к автобусам, размещали в соцсетях фото и искали следующую акцию. "Забота о природе, об экологии - это в первую очередь забота о себе, и она начинается с каждого из нас", - резюмировала волонтер Анна из Москвы.