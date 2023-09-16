В Брянской области открыли мемориальный комплекс к 80-летию освобождения от оккупации

По словам главы региона Александра Богомаза, в течение двух лет поисковики подняли останки 514 человек, которых захоронили на территории комплекса

БРЯНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Перезахоронение останков мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны, и открытие установленного в память о них мемориального комплекса состоялись в Брасовском районе Брянской области. Церемонии приурочены к 80-летию освобождения области от немецко-фашистской оккупации, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Близ села Холмецкий Хутор Брасовского района в рамках военно-патриотической акции "Вахта памяти - 2023" состоялись церемонии перезахоронения и открытия мемориального комплекса "Ангелы". Участники возложили венки в память о тех, кто расстрелян, сожжен, закопан живыми, тех, кто погиб от рук немецко-фашистских захватчиков в период оккупации. По христианскому обычаю было совершено заупокойное богослужение", - говорится в распространенном сообщении.

Как отметил в своем Telegram-канале принявший участие в церемониях губернатор Брянской области Александр Богомаз, в течение двух последних лет поисковики подняли останки 514 человек, в том числе 155 детей, все они были захоронены на территории комплекса "Ангелы".

"Человечество не знает более тяжких, более чудовищных преступлений, чем те, которые были совершены немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной территории Советского Союза. За два года оккупационного режима преднамеренно истреблено более 74 тыс. мирных граждан, в том числе более 4,5 тыс. детей. В Брасовском районе были убиты и замучены 5 тыс. 397 мирных жителей. Отголоски тех страшных лет до сих пор доносятся до наших дней", - написал Богомаз.

По данным пресс-службы, в церемониях участвовали заместитель полпреда президента ЦФО Сергей Нештенко, главный федеральный инспектор по региону Андрей Дьячук, председатель областной думы Валентин Суббот, а также Александр Бабаков - гендиректор компании "Газпром трансгаз Москва", усилиями которой был создан поисковой отряд и организовано открытие мемориала при поддержке администрации Брасовского района.

О мемориальном комплексе

Автором мемориала "Ангелы" стал член Российского союза художников Александр Миронов. Центральной доминантой комплекса являются две трехметровые фигуры ангелов, которые держат над собой большой терновый венок. Останки погибших захоронены на поляне рядом со скульптурной композицией.

В регионе 16-18 сентября проходят памятные мероприятия в честь 80-летия освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация области началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов, участниками партизанского движения стали более 60 тыс. человек.