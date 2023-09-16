16 сентября, 18:08

В горах Северной Осетии до конца года намерены организовать придорожный сервис

Его планируют создать в Фиагдоне, Зарамаге и Верхнем Цее

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 сентября. /ТАСС/. Придорожный сервис организуют в горах Северной Осетии до конца года. Об этом сообщила в субботу врио председателя комитета республики по туризму Мадина Тебиева в своем Telegram-канале.

"До конца года в горах Северной Осетии появится придорожный сервис. Очень важная и актуальная тема. Очевидно, что мы не можем говорить о развитии туризма, не учитывая потребность в необходимой инфраструктуре", - говорится в сообщении.

В 2023 году в рамках федеральных мер поддержки комитет республики по туризму выдал гранты на создание придорожного сервиса в Фиагдоне, Зарамаге и Верхнем Цее.

До конца года там появится санитарная зона, объект питания, сувенирная лавка и туристский информационный центр. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСеверная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
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