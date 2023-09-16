16 сентября, 18:09

В Северной Осетии до 18 сентября объявили штормовое предупреждение

По данным МЧС, в реках ожидается подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Северной Осетии до 18 сентября. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по республике.

"По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", 16-18 сентября 2023 года местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в распространенном сообщении.

В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
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