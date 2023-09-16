Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Молдавии Снегура

Как отметил президент Белоруссии, в республике помнят, что в годы пребывания Мирчи Снегура на президентском посту были заключены основополагающие соглашения двух государств

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким первого президента Молдавии Мирчи Снегура, умершего в ночь на 14 сентября. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщило агентство БелТА.

"Политическая судьба М. И. Снегура была неразрывно связана со становлением Молдовы как суверенного государства, полноправного члена международных организаций и участника интеграционных объединений, таких как Организация Объединенных Наций и Содружество Независимых Государств", - говорится в соболезновании.

По словам Лукашенко, в Белоруссии помнят, что в годы пребывания Снегура на президентском посту были заключены основополагающие соглашения двух государств, в частности договор об отношениях дружбы и сотрудничества.

"Вместе с вами скорблю о невосполнимой утрате и желаю душевной стойкости и мужества", - обратился Лукашенко к родным и близким Снегура.

Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифэнешть на севере Молдавии. После окончания Кишиневского сельскохозяйственного института работал на различных управленческих должностях, с 1985 по 1989 год был секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Молдавии. С 1989 по 1990 год - председателем Президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР, в марте 1989 года был избран депутатом Верховного Совета СССР. С сентября 1990 года по декабрь 1996-го Снегур занимал пост президента Молдавии.