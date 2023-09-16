В 2023 году в нем также приняли участие виноделы из Краснодарского края

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек посетили Винный фестиваль на Южном берегу Крыма, который прошел в субботу в центре винного туризма Winepark с участием 43 виноделен, сообщила журналистам руководитель центра Евгения Константинова.

"Пять лет назад мало кто мог подумать, что можно собрать на одной площадке 43 винодела. Но сейчас это реальность, и реальность такова, что следующий наш винный салон мы уже будем планировать намного больше, потому что желающих участвовать тоже становится больше. Первый фестиваль в мае 2021 года, приуроченный к открытию [центра винного туризма], несмотря на большую поддержку, порядка 1 тыс. человек посетили. Но сейчас на фестиваль прошло уже 2 тыс. человек, и не все, кто купил билеты онлайн", - сказала Константинова.

Руководитель центра винного туризма уточнила, что в 2023 году к фестивалю присоединились виноделы из Краснодарского края, в дальнейшем их участие станет постоянным. Кроме дегустации вин на площадке организовали различные мастер-классы и концерт.

"Продвигая культуру виноделия, мы создаем потребность в обществе. Следующий этап, к чему это логически привело, это потребность в таком сообществе у производителя - у малых виноделов, у фермерских хозяйств. И эту потребность мы помогаем им реализовать с помощью событийного календаря. Эти проекты, такие как Винный фестиваль, винные салоны, которые мы также организовываем, в дальнейшем будут способствовать уже развитию инфраструктурных B2B-проектов между теми партнерами, с которыми мы здесь наладили дружественные, хорошие отношения. И четвертым этапом, конечно же, является планомерное, закономерное улучшение качества продукта всех наших виноделов, фермеров, тех людей, которые предоставляют туристические услуги", - добавила Константинова.