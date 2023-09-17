В Подмосковье пройдет Елизаветинский крестный ход в память о Романовых

Участники мероприятия начнут путь от старинного усадебного храма Ильи Пророка в селе Ильинском

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. В историческом императорском имении Ильинское-Усово в воскресенье в Подмосковье пройдет 12-й крестный ход в память о великой княгине Елизавете Федоровне, основавшей в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия и причисленной Русской православной церковью к лику святых, сообщили организаторы.

Елизаветинский крестный ход проводится ежегодно фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) с 2011 года в воскресенье, ближайшее к именинам великой княгини (18 сентября). Он посвящен также памяти и других владельцев имения: императора Александра II, императрицы Марии Александровны и великого князя Сергея Александровича. Необычность этого крестного хода в том, что он совершается с переправой через реку по понтонному мосту и на плотах.

"В этом году мероприятие приурочено к 105-летию трагической гибели святых преподобномучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары и 110-летию прославления священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси", - говорится в сообщении ЕСПО.

По традиции, участники крестного хода начнут свой путь после литургии от старинного усадебного храма Ильи Пророка в селе Ильинском. Они проследуют мимо исторических зданий родильного приюта и лазарета для раненых и увечных воинов Русско-японской войны, где фондом созданы Музей Августейших покровителей Российского общества Красного Креста - владельцев имения Ильинское-Усово и Музей материнства и младенчества. Огибая историческую ограду усадьбы Ильинское, крестоходцы направятся к Москве-реке и переправятся по понтонному мосту и на плотах.

Паломники проследуют в Усово мимо ограды старинного Спасского храма, который сейчас является домовой церковью правительственной резиденции Ново-Огарево. Возле Музея школы и детства, расположенного в историческом здании начального училища, состоится чтение Евангелия. А затем при торжественном колокольном звоне участники крестного хода прибудут к Спасскому храму села Усово, где будет отслужен молебен преподобномученицам великой княгине Елизавете Федоровне и инокине Варваре.

В этот же день на площади перед Спасским храмом состоится благотворительная акция "Белый цветок", средства от которой будут направлены в помощь семьям участников спецоперации Одинцовского и Красногорского городских округов. Гости и участники крестного хода также смогут посетить передвижную стендовую выставку "Святитель Лука - врач, педагог, пастырь", посвященную жизни, подвижнической деятельности и духовному подвигу врача-епископа Луки (Войно-Ясенецкого).

Великая княгиня

Елизавета Федоровна Романова (1864-1918 годы), урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, была супругой великого князя Сергея Александровича, пятого сына императора Александра II. Она приехала в Россию в 1884 году и жила в стране до своей трагической гибели в июле 1918 года. В русском обществе она была известна своей благотворительной деятельностью, которой особенно активно занялась после гибели мужа в результате террористического акта в 1905 году.

Великая княгиня основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве, в годы Первой мировой войны помогала формировать санитарные поезда. В общей сложности вместе со своим супругом великим князем Сергеем Александровичем она возглавляла свыше 150 благотворительных организаций в России. Елизавета Федоровна была также почетным членом и председателем Императорского православного палестинского общества с 1905 по 1917 годы.

В 1913 году великая княгиня принимала деятельное участие в организации торжеств по прославлению патриарха Гермогена (1530-1612). Именно ей император Николай II поручил представлять царскую семью на Гермогеновских торжествах 25 мая 1913 года в Москве - в тот день в Кремле собралось более 200 тыс. паломников. В большом крестном ходе участвовало 400 священников, 300 диаконов и псаломщиков, 200 хоругвеносцев.

"Для Дома Романовых подвиг патриарха Гермогена (патриарх, призывавший к борьбе с польской интервенцией, умер в заключении в феврале 1612 года - прим. ТАСС) имел огромное значение. Его решимостью, духовными трудами и благословенными молитвами в опасный период смуты Россия смогла сохранить свою государственность, православную веру, укрепить единство нации и выбрать себе достойного правителя - не иноземного ставленника, а православного государя, тогда еще юного боярина Михаила Федоровича Романова", - отметили в ЕСПО.

В 1918 году Елизавета Федоровна была арестована и сослана на Урал, где 18 июля вместе с другими представителями императорской семьи была живой сброшена в шахту в Алапаевске, их тела были извлечены после взятия города Белой армией. Согласно ее желанию, высказанному при жизни, великая княгиня была похоронена в Храме Святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании (современная территория Израиля). В 1992 году она была прославлена Русской православной церковью в лике преподобномучениц.