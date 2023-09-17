Патриарх Кирилл провел чин великого освящения Морского собора на Камчатке

Храм строили с 2013 года на территории Свято-Пантелеймонова мужского монастыря в центре Петропавловска-Камчатского

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром в воскресенье совершил чин великого освящения строившегося 10 лет Камчатского Морского собора в Петропавловске-Камчатском и отслужил божественную литургию, сообщает корреспондент ТАСС.

На утреннюю службу, которая по традиции официально завершает строительство православного храма, собрались жители Петропавловска-Камчатского, общественники, военные моряки, представители городских и краевых властей, в том числе губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Морской собор строили с 2013 года на территории Свято-Пантелеймонова мужского монастыря в центре Петропавловска-Камчатского. Храм имеет высоту 41 метр и рассчитан на одновременное размещение до 500 человек.

Патриарх прибыл на Камчатку в пятницу. В рамках рабочей поездки предстоятель РПЦ освятил храм в Вилючинске и посетил пункт базирования подводных сил Тихоокеанского флота.