Ким Чен Ын во Владивостоке посетил Дальневосточный федеральный университет

Там глава Минприроды Александр Козлов подарил лидеру КНДР картину "Остров Русский"

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын во время официального визита в РФ посетил во Владивостоке кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает корреспондент ТАСС.

Во время посещения университета лидер КНДР осмотрел стенд Минвостокразвития РФ с прошедшего на неделе Восточного экономического форума. Там ему представили макет кампуса ДВФУ и рассказали о разработке уникальной научной установки Российского источника фотонов (РИФ). В 2027 году планируется построить первые четыре станции установки класса "мегасайенс" РИФ для решения наукоемких экономических задач Дальнего Востока.

В ходе осмотра кампуса Ким Чен Ын получил в подарок от главы Минприроды РФ Александра Козлова картину "Остров Русский" с рельефным изображением острова.

Дальневосточный федеральный университет сегодня - один из ключевых отечественных центров корееведения, эти исследования ведутся на Дальнем Востоке более 120 лет. По данным пресс-службы ДВФУ, у вуза выстроены многолетние взаимовыгодные отношения с тремя вузами - партнерами Северной Кореи: Политехническим университетом имени Ким Чхэка, Пхеньянским университетом иностранных языков и Университетом имени Ким Ир Сена.

"Мы по праву считаемся одним из сильнейших и авторитетных центров изучения Кореи, ведь история нашего корееведческого образования началась еще в 1900 году. Сегодня в стенах нашего университета корейский язык и культуру изучают 450 россиян, а из КНДР в ДВФУ обучаются 43 студента. Надеемся, что в следующем году их будет больше", - отметили в пресс-службе.

О визите

Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. 15 сентября Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где посетил авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

В Приморье лидер КНДР прибыл утром в субботу. Он посетил аэропорт Кневичи, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Здесь они ознакомились с современными самолетами оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил РФ, также Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И, помимо этого, лидер КНДР ознакомился с российским пассажирским самолетом Ту-214. После этого он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс. В субботу он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

Визит Ким Чен Ына носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое он посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.