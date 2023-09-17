17 сентября, 03:04

В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 20 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 756 мм ртутного столба

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, без осадков и температура воздуха до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируется от 18 до 20 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 8 градусов. Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 16 до 21 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация