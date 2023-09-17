В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 20 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 756 мм ртутного столба

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, без осадков и температура воздуха до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируется от 18 до 20 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 8 градусов. Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 16 до 21 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.