Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке

Лидеру КНДР представили ежедневное шоу с участием дельфинов афалин, белух, моржа и сивучей

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын во время официального визита в РФ посетил Приморский океанариум во Владивостоке, сообщает корреспондент ТАСС.

Лидер КНДР осмотрел экспозицию океанариума вместе с главой Минприроды РФ Александром Козловым, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и послом России в Пхеньяне Александром Мацегорой, а также увидел шоу морских млекопитающих. Как сообщили ТАСС в пресс-службе океанариума, Ким Чен Ыну представили обычное ежедневное шоу с участием дельфинов афалин, белух, моржа и сивучей.

Приморский океанариум создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Он быстро стал одним из наиболее популярных туристических мест региона. Океанариум является частью Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН). Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру РАН.

О визите

Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. 15 сентября лидер КНДР прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где посетил авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

В Приморье председатель государственных дел КНДР прибыл утром в субботу. Он посетил аэропорт Кневичи, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Здесь они ознакомились с современными самолетами оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил РФ, также Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И, помимо этого, лидер КНДР ознакомился с российским пассажирским самолетом Ту-214. После этого он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс. В субботу он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

Визит Ким Чен Ына носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое он посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.