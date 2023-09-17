Ким Чен Ын встретился с корейскими студентами ДВФУ

Всего в вузе обучаются 43 студента из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын во время официального визита в РФ встретился с северокорейскими студентами Дальневосточного федерального университета, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края.

"Ким Чен Ын встретился со студентами из КНДР. Они поприветствовали северокорейского лидера, пообщались с ним, а после прошло фотографирование", - рассказали в пресс-службе.

По данным вуза, всего в университете обучаются 43 студента из КНДР. У него выстроены многолетние взаимовыгодные отношения с тремя вузами - партнерами Северной Кореи: Политехническим университетом имени Ким Чхэка, Пхеньянским университетом иностранных языков и Университетом имени Ким Ир Сена.

Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. 15 сентября Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где посетил авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

В Приморье лидер КНДР прибыл утром в субботу. Он посетил аэропорт Кневичи, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Здесь они ознакомились с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ, также Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Помимо этого, лидер КНДР ознакомился с российским пассажирским самолетом Ту-214. После этого он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс. В субботу он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

Визит Ким Чен Ына носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое он посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.