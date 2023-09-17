Российские военнослужащие приняли участие в параде в честь Дня независимости Мексики

Всего на парад пригласили представителей 19 стран

МЕХИКО, 17 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие стали участниками парада в честь Дня независимости Мексики, который прошел в субботу в Мехико. Об этом сообщило посольство России в латиноамериканской стране в соцсети X (ранее Twitter).

"Солдаты 154-го Преображенского полка приняли участие в военно-гражданском параде в честь Дня независимости Мексики", - говорится в сообщении.

Посольство отметило, что участие в "таком важном для народа Мексики событии является большой честью".

В 2023 году на парад были приглашены представители 19 стран, в том числе Китая, Непала, Южной Кореи, Бразилии, Колумбии, Венесуэлы и Кубы.

Начало борьбе за освобождение Мексики от испанского владычества было положено 16 сентября 1810 в городе Долорес, восстание возглавил священник Мигель Идальго. В 1811 году он был схвачен колониальными властями и казнен, после его гибели руководство перешло к Хосе Марии Морелосу. Созванный повстанцами в 1813 году Чильпансингский конгресс принял декларацию о независимости, а в 1814 году - первую конституцию. Окончательно независимость Мексики была провозглашена 28 сентября 1821 года.