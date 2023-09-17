17 сентября, 05:35,
обновлено 17 сентября, 05:55
Военная операция на Украине

Росавиация сообщила, что аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают штатно

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

При в этом в ведомстве отметили, что утром были временно ограничены полеты в Домодедове и Жуковском

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. По состоянию на 08:30 мск 17 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме, сообщили журналистам в Росавиации.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский. На запасной аэропорт ушло одно воздушное судно", - отметили в ведомстве.

В Росавиации уточнили, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В пресс-службе Внуково сообщили, что по независящим от аэропорта причинам в 01:35 мск во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "С 02:14 (мск) все ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - добавили в авиагавани.

Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву в городском округе Истра и в Раменском районе Московской области. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация