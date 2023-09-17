Ким Чен Ын во Владивостоке получил в подарок бронежилет и набор беспилотников

Их производят в Приморском крае, сообщили в пресс-службе правительства региона

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время официального визита в РФ получил в подарок от губернатора Приморья Олега Кожемяко бронежилет и набор беспилотников, производящихся в крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

"Губернатор [Приморья Олег Кожемяко] подарил Ким Чен Ыну комплект бронезащиты для штурмовых действий. Это бронежилет с зонами защиты грудной клетки, плеч, горла и паха, при этом он значительно легче известных аналогов. Он разработан и производится в Приморском крае", - сообщили в пресс-службе.

Также лидеру КНДР подарили пять беспилотников-камикадзе и разведывательный беспилотник самолетного типа "Герань-25" с функцией вертикального взлета. Эти дроны тоже производятся в Приморье. Кроме того, высокому гостю передан комплект специальной одежды, малозаметной для тепловизоров.

В Приморье лидер КНДР прибыл утром в субботу. Он посетил аэропорт Кневичи, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Здесь они ознакомились с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ, также Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И, помимо этого, лидер КНДР ознакомился с российским пассажирским самолетом Ту-214. После этого он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс. В субботу он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.