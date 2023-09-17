Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова

По словам председателя комитета Госдумы по культуре, поэт был доброжелательным человеком

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что российский поэт Николай Добронравов был доброжелательным человеком. Об этом Ямпольская написала в своем Telegram-канале, комментируя смерть поэта.

"В ноябре Николаю Николаевичу должно было исполниться 95. Знаете, каким он был? Теплым, светлым, бесконечно доброжелательным. Искренне верующим - в Бога и в человека. Им обоим с Александрой Николаевной [Пахмутовой] свойственна поразительная душевная чистота, простая и невероятная человеческая доброкачественность", - говорится в сообщении.

Она также подчеркнула, что совместное творчество Добронравова и его жены Александры Пахмутовой является лучшей летописью страны с 60-х годов по настоящее время.