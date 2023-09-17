Путин поздравил работников и ветеранов лесного комплекса с профессиональным праздником

Президент отметил важную роль леса в экономике России

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов лесного комплекса России с профессиональным праздником, отметив важную роль леса в экономике РФ. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников леса. Лесной комплекс играет важную роль в отечественной экономике, вносит значимый вклад в развитие регионов, в укрепление экологической безопасности. Вы по праву гордитесь историей отрасли, результатами работы многих поколений предшественников - представителей разных специальностей, которые закладывали славные трудовые традиции, подавали пример рачительного отношения к "зеленому фонду", настоящему национальному достоянию нашей страны", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что в настоящее время необходимо сконцентрироваться на развитии технологического и инвестиционного потенциала лесопромышленных предприятий, а также совершенствовать систему лесоохранных мер.

Глава государства выразил уверенность, что знания и компетентность работников отрасли помогут и дальше решать поставленные задачи на благо страны.

День работников леса установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1966 года, отмечается в третье воскресенье сентября.