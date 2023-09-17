В Иерусалиме ограничили проход к мечети Аль-Акса для арабов

По сведениям телеканала Al Mayadeen, израильские власти разрешили молиться там только арабским жителям старше 50 лет

БЕЙРУТ, 17 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности Израиля ограничили проход на Храмовую гору в Иерусалиме для арабских жителей. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, израильские власти разрешили молиться в мечети Аль-Акса только арабам старше 50 лет.

По его информации, большая группа еврейских поселенцев прибыла ранее на территорию мечети под усиленной охраной израильских силовиков, чтобы отметить второй день праздника Рош ха-Шана - наступление 5784 года по еврейскому календарю. Полицейские не пропускают во внутренний двор мусульман, опасаясь, что могут вспыхнуть столкновения.

В районе ворот Баб-эль-Амуд в Старом городе сосредоточены военные и полицейские, чтобы предупредить возможную эскалацию со стороны недовольного мерами властей арабского населения. В апреле 2022 года при подавлении волнений арабов в Восточном Иерусалиме ранения получили 170 человек.

Согласно мирному договору, подписанному между Израилем и Иорданией 26 октября 1994 года, мечеть Аль-Акса находится под эгидой Управления исламских фондов Восточного Иерусалима, которое входит в состав иорданского министерства по делам вакуфов, ислама и святых мест.

Однако радикально настроенные поселенцы регулярно вторгаются на территорию мусульманской святыни без разрешения духовенства, что провоцирует арабских жителей. 23 июля толпу поселенцев возглавил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, который придерживается ультраправых взглядов. Имам мечети Аль-Акса шейх Акрам Сабри считает действия израильских властей, поощряющих еврейских поселенцев, нарушением прав верующих мусульман.

Армия обороны Израиля с пятницы по воскресенье ввела режим полной блокады палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Въезд палестинцев на израильскую территорию разрешен исключительно с гуманитарными и медицинскими целями.