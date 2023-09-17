Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище

Мэр столицы Сергей Собянин также выразил слова сочувствия и поддержки жене поэта Александре Пахмутовой

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Поэт Николай Добронравов, умерший в возрасте 94 лет, будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Не стало выдающегося поэта-песенника Николая Николаевича Добронравова. Невосполнимая утрата. Произведения на стихи Николая Добронравова проникнуты необыкновенным лиризмом и романтикой: "Нежность", "Надежда", "Как молоды мы были", прощальная песня Олимпиады-80 "До свиданья, Москва" и сотни других - любимы многими поколениями, всегда придавали сил, помогали в печали и в радости. <...> Николай Николаевич Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Светлая память", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин также выразил слова сочувствия и поддержки жене поэта Александре Пахмутовой.