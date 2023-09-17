Лидер КНДР посетил предприятие "Арника"

Ким Чен Ын встретился с руководством, осмотрел образцы продукции и посетил лабораторию

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын во время официального визита в РФ посетил предприятие "Арника" в Приморском крае, занимающееся производством кормовых биодобавок, передает корреспондент ТАСС.

Он встретился с руководством предприятия, осмотрел образцы продукции и посетил лабораторию.

Научно-производственная группа компаний "Арника" 30 лет занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов. В рамках Восточного экономического форума в 2021 году в ТОР "Надеждинская" в Приморье было запущено первое в стране высокотехнологичное производство "Кормбиосинтез" по выпуску кормовых витаминов и защищенных аминокислот. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции. На производстве "Кормбиосинтез" размещено несколько высокотехнологичных линий, это самостоятельные производства, что позволяет производить до 10 наименований кормовых витаминов. Созданные производственные мощности позволяют обеспечить от 50% до 100% потребностей рынка.