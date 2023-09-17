Приморье готово принимать студентов КНДР на обучение

Губернатор региона Олег Кожемяко отметил, что это одно из направлений сотрудничества с республикой

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Приморский край готов принимать студентов из КНДР в своих вузах и колледжах. Об этом заявил журналистам губернатор региона Олег Кожемяко.

Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын ранее приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"Мы наметили пути совместной работы. <…> Интересна программа обучения корейских студентов в наших вузах, а также обучение в наших колледжах, мы к этому готовы, это тоже одно из направлений нашего сотрудничества", - сказал он.

В Приморье лидер КНДР прибыл утром в субботу. Он посетил аэропорт Кневичи, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Здесь они ознакомились с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ, также Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Помимо этого, лидер КНДР ознакомился с российским пассажирским самолетом Ту-214. После этого он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс. В субботу он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.