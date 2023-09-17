Круизы лайнера "Петр Великий" могут пройти до Санкт-Петербурга с выходом в Балтийское море

В настоящий момент, когда продажи туров на лайнер "Петр Великий" еще не начались, спрогнозировать диапазон цен на круизные путевки невозможно

АСТРАХАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Круизные программы четырехпалубного лайнера "Петр Великий", который достраивается на астраханских верфях, помимо маршрутов по Волге и трем морям - Каспийскому, Азовскому и Черному будут расширены до Санкт-Петербурга с выходом в Балтийское море. Об этом сообщила ТАСС директор по развитию ПАО "Московское речное пароходство" ("Мостурфлот", будет оперировать судном) Светлана Гончарова.

"Уникальность данного теплохода в том, что он может совершать путешествия и по морям, и по рекам в рамках одного круиза. Это позволяет построить невозможные ранее маршруты, объединяющие города, расположенные на Каспийском, Азовском, Черном морях и реках Волга и Дон, а также начать путешествие на Каспийском море, а закончить его в Москве. Прорабатываем круизы до Санкт-Петербурга с заходом в Балтийское море в города Выборг и Калининград", - сообщила Гончарова.

Она уточнила, что в настоящий момент, когда продажи туров на лайнер "Петр Великий" еще не начались, спрогнозировать диапазон цен на круизные путевки невозможно.

"В этом году во второй половине лета почти на 50% поднялась цена на судовое топливо, что было полной неожиданностью для судоходных компаний. В свою очередь это потянет подъем цен на продукты питания, экскурсионное обслуживание. В такой ситуации сложно делать прогнозы. Старт продаж путевок на круизный тур по Каспийскому морю с заходом в порты прикаспийских государств начнется в 2024 году", - пояснила Гончарова.

Старт строительству четырехпалубного лайнера "Петр Великий" на астраханском судостроительном заводе "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в августе 2016 года дал президент России Владимир Путин. 29 августа лайнер отправился на достройку и испытания на другую площадку ЮЦСС - "Астраханское судостроительное производственное объединение". Концепт PV300VD спроектирован как "плавучая гостиница" с просторными каютами, имеющими балконы, бассейном и спа-салоном, барами и ресторанами, тренажерным залом и компьютерной комнатой.