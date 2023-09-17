Ростовские поисковики начнут осеннюю экспедицию с раскопок в исчезнувшем хуторе

В списках учтены все захоронения в исчезнувших населенных пунктах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. Поисковики начнут осеннюю вахту памяти с раскопок на территории исчезнувшего хутора Волна Революции Куйбышевского района Ростовской области, где согласно архивным данным находились братские могилы бойцов и командиров Красной армии. Об этом ТАСС сообщил руководитель поискового движения "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

"На территории прохождения линии Миус-фронта есть хутора, в том числе Волна Революции, где в годы Великой Отечественной войны располагались военные госпиталя, которые занимались лечением раненых и учетом погибших, там же производились захоронения солдат командиров Красной армии. К сожалению, захоронения не были перенесены, памятники на них не сохранились, поэтому братские могилы были утрачены с исчезновением хуторов в 50-70-х годах XX века. Их поиском мы будем заниматься с октября - в течение осенний поисковой экспедиции", - сказал Кудряков.

По его словам, поисковики будут вести поиск братских могил, информация о которых зафиксирована в Подольском архиве Министерства обороны РФ. В списках учтены все захоронения в исчезнувших населенных пунктах, и таких хуторов сотни. Согласно документам, на территории исчезнувшего хутора Волна Революции был захоронен командир артиллерийского парка капитан Василий Корень, что подтверждается карточкой учета потерь. Он погиб летом 1943 года. Для поиска братских могил будут использованы современные технические средства.

"Техническая возможность нашей поисковой экспедиции позволяет обнаружить братские могилы на территории пахотных сельскохозяйственных земель, и мы будем использовать все современные технические варианты. Это и лидар для углубленного сканирования почвы с воздуха, и георадары, и магнитометры, чтобы определить пустоты, где находятся братские могилы. Мы надеемся, что утраченные захоронения, а это сотни, если не тысячи человек, погибших в июле-августе 1943 года при прорыве Миус-фронта, будут найдены, и мы перенесем их на Аллею памяти мемориального комплекса "Самбекские высоты", - добавил Кудряков.

До августа 1943 года в Ростовской области ожесточенные бои продолжались на линии Миус-фронта, который удерживался гитлеровцами. За время оккупации на территории региона были уничтожены, угнаны в концлагеря и на принудительные работы более 200 тыс. человек - не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных. В этом году отмечается 80-летие прорыва Миус-фронта и освобождения Ростовской области и Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.