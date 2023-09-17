Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова

По словам председателя Совета Федерации, российская культура лишилась талантливого поэта

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Умерший на 95-м году жизни советский и российский поэт Николай Добронравов был талантливым, самобытным, ярким поэтом, его уход из жизни - большая потеря для всех, кто ценил его многогранное творчество. Об этом говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной в Союз писателей России.

"С глубокой скорбью узнала о кончине советского и российского поэта Николая Николаевича Добронравова. Российская культура лишилась талантливого, самобытного, яркого поэта. Уход из жизни Николая Николаевича - это большая потеря для всех, кто ценил его многогранное творчество", - говорится в телеграмме спикера Совфеда.

Она охарактеризовала Добронравова как интеллигентного, необыкновенно порядочного, широко эрудированного, уважительного и внимательного к людям человека, который оставил после себя "десятки замечательных песен, написанных в соавторстве как с Александрой Николаевной Пахмутовой, так и с другими известными композиторами". "Стихи Николая Николаевича - искренние, вдохновляющие, наполненные любовью к родине - были частью его души, поэтому всегда находили и сегодня находят горячий отклик в сердцах поклонников его таланта", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, вклад Добронравова в развитие отечественной литературы "по праву отмечен высокими государственными наградами". "Но самой важной наградой для него были наше почитание и признание. Светлая и добрая память поистине народному поэту и настоящему патриоту Николаю Николаевичу Добронравову", - написала председатель верхней палаты парламента. Она передала искренние соболезнования его жене Александре Пахмутовой.