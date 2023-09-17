Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова

Глава Минкультуры отметила уникальный талант поэта

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования супруге Николая Добронравова Александре Пахмутовой в связи с его смертью, отметив их творческий союз.

"Дуэт Николая Добронравова и Александры Пахмутовой стал примером невероятного творческого и семейного союза. И в эти трагичные часы хочется выразить поддержку Александре Николаевне", - написала министр в своем Telegram-канале.

Любимова также отметила уникальный талант поэта, подчеркнув, что его стихотворения вкупе с музыкой Пахмутовой стали всенародно любимыми песнями.