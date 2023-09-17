В Японии впервые с 1950 года уменьшилось число людей в возрасте старше 65 лет

Оно составляет 36,23 млн, что на 10 тыс. меньше, чем в 2022 году

ТОКИО, 17 сентября. /ТАСС/. Численность населения Японии в возрасте старше 65 лет уменьшилось впервые с 1950 года, когда стали вести статистику по возрастным категориям. Об этом свидетельствуют опубликованные данные министерства по административным делам и коммуникациям.

Число людей в возрасте 65 лет и старше составляет 36,23 млн, что на 10 тыс. меньше, чем в предыдущем году. При этом доля населения в этой возрастной категории выросла на 0,1 п.п., до 29,1% общего числа проживающих в стране.

Численность японцев в возрасте 75 лет и старше за год выросла на 720 тыс. человек, до 20,05 млн, впервые преодолев отметку 20 млн. Каждый 10-ый человек из этой категории старше 80 лет.

Сокращение численности пожилого населения связано с тем, что первое поколение беби-бума (1947-1949 годы) достигло 70-летнего возраста, и число смертей среди них увеличилось.

Население Японии в 2022 году опустилось до уровня ниже отметки в 125 млн человек (124,94 млн) на фоне рекордно низкой рождаемости и тенденции к старению общества. Доля трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет составляет сейчас 60,9%.

Стремительное старение нации наряду с низкой рождаемостью сулит государству массу проблем в ближайшем будущем. К примеру, работающие сейчас японцы в старости могут лишиться выплат в том размере, который установлен для нынешних японских пенсионеров. Согласно прогнозам местных специалистов, население Японии в течение ближайших лет может сократиться на треть.