Любшин рассказал о своем самочувствии

Народный артист РСФСР заявил, что чувствует себя хорошо

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госпитализированный народный артист РСФСР Станислав Любшин сообщил ТАСС, что чувствует себя хорошо.

Артиста направили в больницу в Москве из-за проблем с давлением 14 сентября. В апреле 2023 года ему исполнилось 90 лет.

"Спасибо большое. У меня все хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос о самочувствии.

Любшин - актер театра и кино. Он окончил Театральное училище имени М. С. Щепкина. Дебютировал в театре "Современник" в спектакле "Пять вечеров". Играл на сценах различных московских театров. В 1980 году был принят в труппу Художественного театра. В фильмографии Любшина около 70 картин, в том числе "Щит и меч", "Пять вечеров", "Не стреляйте в белых лебедей", "Слово для защиты", "Кин-дза-дза", "Черный монах".