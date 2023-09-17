В Саратовской области планируют высадить около 5 тыс. га леса в 2024 году

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что для этого дополнительно закупают 48 единиц техники и оборудования

САРАТОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. га леса планируется высадить в Саратовской области в 2024 году, что на 25% выше показателя 2023 года. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"Продолжаем планомерно увеличивать площади лесов на территории Саратовской области. В 2022 году высадили 2 500 га, в этом высадим 4 000 га. В следующем году намерены высадить порядка 5 000 га", - написал глава региона.

По его словам, для воспроизводства лесов в рамках национального проекта "Экология" власти дополнительно закупают 48 единиц техники и оборудования. В конце сентября запланированы высадки лесов в Марксовском и Балашовском районах.

"Стараемся обеспечить регион собственными саженцами. Их выращивают в питомнике в Новых Бурасах. Есть понимание, как дальше развивать техническую базу лесопитомника", - добавил Бусаргин.