В Госдуме заявили, что у российских контентмейкеров на YouTube нет будущего

Площадка остается враждебной, считает замглавы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Блокировка видеохостинга YouTube принесет больше вреда, чем пользы, но при этом у российских контентмейкеров на YouTube нет будущего. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

"Блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы. Но это не значит, что России не нужно развивать свои альтернативы", - отметил Горелкин.

Он подчеркнул, что "YouTube продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство" РФ. "Нет гарантии, что завтра она не начнет проводить более агрессивную политику по распространению противоправных роликов. У российских контентмейкеров на YouTube нет будущего", - добавил Горелкин.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что YouTube сегодня "занимает достаточно субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к России". "Но на сегодняшний день, надо говорить честно, адекватной и полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово "пока" здесь ключевое", - подчеркнул Хинштейн на мероприятии по случаю первого заседания Молодежного парламента при Госдуме.

К слову, Хинштейн уже заявлял, что считает блокировку YouTube в России преждевременной, поскольку сначала нужно создать продукт, который сможет в полном объеме конкурировать с видеохостингом.