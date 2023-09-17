В Румынии прошла мемориальная церемония по случаю 95-летия креста Караимана

Монумент посвящен румынским солдатам, погибшим в Первой мировой войне

БУХАРЕСТ, 17 сентября. /ТАСС/. Мемориальная церемония прошла в Румынии у креста Караимана на одноименной горе в Карпатах по случаю 95-летия возведения этого монумента в память о румынских солдатах, погибших в Первой мировой войне. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Крест был установлен в 1926-1928 годы на вершине Караиман высотой 2 291 м по инициативе королевы Марии (1875-1938) и короля Фердинанда (1865-1927). У подножия Караимана находится город Буштень, где тогда проходили ожесточенные бои. Румынская королева Мария - внучка российского императора Александра II и английской королевы Виктории.

Крест из стального профиля высотой 28 м стоит на железобетонном цоколе высотой 7,5 м, который облицован камнем. Внутри цоколя находился электрогенератор, который питает 300 размещенных на кресте лампочек, которые загораются каждую ночь. В ясную погоду крест хорошо виден днем и ночью с расстояния в десятки километров.

В 2013 году монумент был включен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый высокий в мире крест, установленный на горной вершине. Крест Караимана - знаковая достопримечательность Румынии, его нередко сравнивают со Статуей свободы в Нью-Йорке или Эйфелевой башней во французской столице.