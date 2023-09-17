Для участников СВО и их семей организовали прогулку на теплоходе по Москве-реке

Мероприятие прошло в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Прогулку на теплоходе по Москве-реке с музыкальной программой организовали для военнослужащих - участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем". Об этом сообщили в Минобороны России.

"От первого причала Северного речного вокзала стартовал прогулочный теплоход "Рио-1" с музыкальной программой "Осенний блюз". В ходе организованной департаментом культуры Минобороны России прогулки по Москве-реке на теплоходе для участников акции - около 450 человек - выступили артисты джазового оркестра Mosregband, вокальная группа "А`Зори" - участники проекта "Таланты великой России", а также популярный певец Ян Марти", - рассказали в военном ведомстве.

Для маленьких пассажиров и их родителей провели мастер-классы по созданию осенних открыток, конкурсы, квесты и спортивные игры, подготовленные Центральным спортивным клубом Армии, Центральным домом Российской армии и юнармейцами. Победители интеллектуальных и спортивных состязаний получили памятные подарки от АО "Военоторг".

"Спасибо министерству обороны за возможность не только увидеть красоты Москвы с борта теплохода, но и посмотреть выступление артистов, позаниматься на мастер-классах с известными спортсменами ЦСКА, найти новых друзей", - поделился впечатлениями военнослужащий-участник СВО Андрей.

Цель социально-патриотического проекта "Своих не бросаем" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения и прошедшим реабилитацию в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также членам их семей, в том числе поездками по туристическим местам страны.