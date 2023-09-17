Трамп заявил, что не боится попасть в тюрьму

Экс-президент США считает все обвинения политическими

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что не боится оказаться в тюрьме из-за ведущихся против него дел и считает все обвинения политическими.

"Я не беспокоюсь, даже не думаю об этом, я устроен по-другому, - сказал он в интервью телеканалу NBC. - Ко мне подходили люди и спрашивали, как я это делаю. Даже не думаю об этом. Я имею дело с коррумпированными людьми, которые разрушают нашу страну. Я лишь думаю о том, как сделать Америку вновь великой".

"Это политические, в стиле банановой республики, страны третьего мира обвинения", - добавил республиканец.

На вопрос, может ли он помиловать себя по обвинениям к причастности к беспорядкам на территории Капитолия 6 января 2021 года в случае победы на президентских выборах, Трамп заявил, что это маловероятно. "Думаю, это очень маловероятно. Что я сделал плохого? Ничего", - сказал он.

Спецпрокурор США Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых политику, составляет 20 лет лишения свободы.