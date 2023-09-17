В Иордании потребовали уважать историко-правовой статус мечети Аль-Акса в Иерусалиме

В Аммане осудили вторжение еврейских поселенцев на территорию мечети

БЕЙРУТ, 17 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Иордании осуждает вторжение еврейских поселенцев на территорию иерусалимской мечети Аль-Акса под защитой израильской полиции. Об этом говорится в переданном агентством Petra заявлении официального представителя МИД королевства Синана аль-Маджали.

"Провокационные действия экстремистов представляют собой вопиющее попрание неприкосновенности святых мест, - указывается в документе. - Хашимитское королевство, которое покровительствует расположенным в Старом городе исламским и христианским святыням, требует уважать историко-правовой статус мечети Аль-Акса".

В заявлении представителя иорданского МИД подчеркивается, что "Израиль как оккупирующая держава должен немедленно прекратить все нарушения в отношении иерусалимской мечети".

Как отметил аль-Маджали, исключительной юрисдикцией регулировать вход на территорию Аль-Аксы обладает Управление исламских фондов Восточного Иерусалима, которое входит в состав иорданского министерства по делам вакуфов, ислама и святых мест.

Ранее большая группа еврейских поселенцев прибыла без разрешения мусульманского духовенства на территорию мечети Аль-Акса, чтобы отметить второй день праздника Рош ха-Шана - наступление 5784 года по еврейскому календарю. Израильская полиция ограничила проход на Храмовую гору мусульман, опасаясь, что могут вспыхнуть столкновения между поселенцами и арабами.

На подступах к воротам Баб-эс-Сильсиля в Старом городе военные и полицейские разогнали акцию протеста арабских жителей, недовольных мерами израильских властей. В апреле 2022 года при подавлении волнений арабов в Восточном Иерусалиме получили ранения 170 человек.