В центре Москвы сняли временные перекрытия улиц

Движение перекрывали в связи с проведением "Московского марафона"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения полностью сняты на нескольких центральных улицах столицы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского департамента транспорта.

"Все временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в публикации.

Ранее несколько улиц в центре Москвы были перекрыты в связи с проведением "Московского марафона".

Московский марафон - крупнейшее беговое событие России. Мероприятие проводится с 2013 года и собирает десятки тысяч участников со всего мира. Маршрут проходит по центральным улицам Москвы. В 2021 году Московский марафон был отменен из-за пандемии коронавируса.