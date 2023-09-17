В Архангельской области разработали первый турмаршрут вокруг закрытого села Нёнокса

Общая протяженность маршрута составляет около 8 км

АРХАНГЕЛЬСК, 17 сентября. /ТАСС/. Турмаршрут "От Нёноксы до Белого моря" от закрытого села под Северодвинском до морского побережья с гранатовыми песками разработали в Архангельской области. Как рассказала ТАСС заведующая филиалом Северодвинского городского краеведческого музея в Нёноксе Татьяна Грибанова, это первый экскурсионный маршрут по окрестностям села.

"Это эколого-этнографическая тропа, которая проходит от села Нёнокса до Белого моря. До этого в Нёноксе не было ни одной эколого-этнографической тропы, - рассказала Грибанова. - Маршрут начинается на окраине села, мы рассказываем про историю Нёноксы, проходим через пашни колхоза, где сейчас сенокосные угодья, углубляемся в лес, и выходим на берег Белого моря, именно на том участке побережья, где есть гранатовый песок".

Общая протяженность маршрута - около 8 км туда и обратно. По словам собеседницы агентства, он рассчитан как на взрослых, так и на детей, пройти по тропе можно до наступления зимы.

Село Нёнокса находится на берегу Белого моря в 40 км от Северодвинска, территориально входит в состав города. Село известно с ХIV века, в XVI веке оно стало центром солеварения на Русском Севере, здесь сохранились сооружения, связанные с соляным производством. В Нёноксе находится Троицкая церковь - единственный сохранившийся в мире деревянный пятишатровый храм, он был построен в 1724 году.

В советское время в Нёноксе существовал колхоз, вокруг села были пашни, сейчас здесь луга, где можно увидеть разных птиц: куликов, турухтанов, кречетов, на озерах - лебедей. Маршрут проходит у реки Верховки, где туристов знакомят с особенностями местного рыболовного промысла. "Что характерно для Нёноксы: у каждой семьи есть свой участок, где они рыбачат. На этот участок могут приходить только они, либо их друзья с разрешения. Как говорят рыбаки, что вот в этом месте я могу ловить, а в этом месте не могу ловить, и это то, что сохраняется несколько веков", - отметила заведующая музеем. Жители села ловят рыбу и в море, в советские годы лов велся в промышленных масштабах. Для рыбопромысловой культуры Белого моря характерно строительство рыбацких изб, одна из таких находится на берегу по маршруту.

Нёнокса находится на территории Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, для въезда в село необходимо оформлять пропуск.

На побережье Белого моря вблизи Нёноксы находятся пляжи с гранатовым песком. Самих гранатов здесь нет, их размывает на Кольском берегу и выбрасывает здесь в виде красно-коричневого песка.

Особенности посещения Нёноксы

Нёнокса является закрытым территориальным объектом, для въезда требуется оформить пропуск. Для этого нужна принимающая сторона в селе. Это может быть музей или, например, гостевой дом, где на себя берут ответственность за посетителей. Пропуск оформляется примерно месяц, поэтому в музее предупреждают, что заявку необходимо подавать заранее.

Сейчас в Нёноксу можно попасть круглогодично автомобильным транспортом: сначала около 30 км по асфальтовой дороге от Северодвинска, затем еще примерно 12 км по грунтовой дороге.

Проект эколого-этнографической тропы стал победителем конкурса "Музейная инициатива - 2023".