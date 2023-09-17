В Мариуполе открыли памятник живописцу Архипу Куинджи после реставрации

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что открытие приурочено к 245-летию города

МАРИУПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Восстановленный после боев при освобождении Мариуполя монумент живописцу Архипу Куинджи открыли на Греческой площади города. Открытие приурочено к 245-летию Мариуполя, передает корреспондент ТАСС.

"Очень здорово, что у нас есть возможность подчеркнуть богатство Донбасса, богатство России, потому что наш земляк привнес свои культурные достижения в богатство нашего края. Донбасс имеет все перспективы, чтобы быть экономическим центром и культурным центром. Мы ценили и продолжаем ценить культурное достояние", - сказал в ходе церемонии открытия памятника врио главы ДНР Денис Пушилин, уточнив, что открытие приурочено к 245-летию Мариуполя.

Монумент размещен на Греческой площади, благоустроенной к этому событию: была выложена плитка, проведено озеленение, разбит фонтан и установлена галерея реплик картин Куинджи.

Как сообщил на церемонии открытия заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, памятник восстановлен по поручению президента России Владимира Путина после боев за Мариуполь, которые шли в 2022 году.

"Историю разрушения памятника наверняка вы знаете лучше, чем кто бы то ни было, но очень показательно, что прямым танковым выстрелом разрушен памятник художнику. Чем он мешал, почему нужно было его уничтожать? Хотели снова уничтожить нашу общую память, которую уничтожить невозможно", - сказал Овсиенко.

Архип Куинджи родился в Мариуполе в семье сапожника. В 1865 году Куинджи приехал поступать в Академию художеств в Санкт-Петербурге, где он познакомился с Ильей Репиным, Иваном Крамским и другими художниками. В годы учебы и позже Куинджи много путешествовал по Ладоге и Вааламу. За годы работы создал примерно 500 эскизов и полноценных живописных полотен и около 300 графических работ. Памятник ему был установлен в 1984 году в Мариуполе.