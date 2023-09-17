В Архангельске стартовала просветительская часть проекта о театре и медицине

Эксперт ответит на самые распространенные вопросы про онкологию

АРХАНГЕЛЬСК, 17 сентября. /ТАСС/. Просветительская часть экспериментального проекта, объединяющего театр и медицину, стартовала в Архангельске. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Архангельского театра драмы, проект объединяет спектакль-инсталляцию "ОКНО" и цикл лекций врачей-онкологов.

"Цикл открывается выступлением онколога, заведующего кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии и онкологии Михаилом Вальковым. Эксперт ответит на самые распространенные вопросы аудитории: какие самые частые причины возникновения рака? Можно ли заразиться от больного раком? Что каждый должен сделать, чтобы не заболеть раком? Если опухоль уже появилась, как ее лечить? Правда ли, что рак можно излечить?" - сказали в пресс-службе.

Вальков стал куратором спектакля-инсталляции "ОКНО", премьера которого состоится 26 сентября в Архангельске. Это совместная работа театральной компании Radi sveta и Архангельского театра драмы, созданный в рамках проекта Izotop.lab - всероссийского мультидисциплинарного science-art проекта на стыке науки и искусства. Кроме того, Izotop.lab является платформой для экспериментов, в которых соединяются цифровые технологии, искусство и научные исследования, изучающие человека и глобальные мировые вопросы.

Ежегодно авторы выбирают научную тему, на которую создается серия театральных проектов в сотрудничестве с региональными и независимыми танцевальными театрами. В театральном сезоне 2023-24 годов это раковая клетка и ее мутации. В этом году созданы два спектакля в Нижнем Новгороде и Архангельске. Драматургической основой диптиха стали реальные истории пациентов, перенесших болезнь, интервью с врачами-онкологами, научные исследования об онкологических заболеваниях, причинах их возникновения и достижениях российской медицины в борьбе с раком. Премьера спектакля-инсталляции "КОКОН" состоялась 25 марта в Нижнем Новгороде.

Спектакль "ОКНО" - синтез документального театра, современного танца и авторской аудиоинсталляции. В просветительской программе проекта Вальков и психолог Архангельского онкологического диспансера Мария Попова также проведут лекцию на тему, как правильно поддержать близкого человека, если у него обнаружен рак, как помочь справиться ему и при этом избежать ошибок. Практикующий врач-радиотерапевт Дмитрий Громов расскажет о влиянии на организм здорового человека продуктов питания и БАДов: могут ли продукты питания вызвать рак, чем питаться, чтобы снизить риск заболеть раком.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.