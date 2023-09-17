17 сентября, 16:05

Кадыров выложил видео с прогулки после слухов об ухудшении его здоровья

Глава Чечни посоветовал всем заниматься спортом

ТАСС, 17 сентября. Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео с прогулки после слухов об ухудшении его здоровья. Видеозаписи он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", - написал Кадыров.

Глава Чечни опубликовал две видеозаписи прогулки под дождем. В конце второго видео он посоветовал заниматься спортом.

Ранее в соцсетях появилась информация об ухудшении состояния здоровья Кадырова и его госпитализации в одну из больниц Москвы. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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