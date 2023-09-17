Росгвардия получила от Брянской области 20 единиц автомобильной и специальной техники

Переданы в том числе бронированные машины "Тигр" и "Патруль"

БРЯНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Брянская область передала в воскресенье Росгвардии 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе бронированные машины "Тигр" и "Патруль". Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"В день освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков передали спецподразделениям Управления Росгвардии по Брянской области 20 единиц автомобильной и специальной техники. Она предназначена для выполнения служебно-боевых задач. Это специальные бронированные машины "Тигр" и "Патруль", автомобили УАЗ, пикапы и снегоболотоходы", - сообщил Богомаз.

В церемонии передачи техники также приняли участие командующий Центральным округом Росгвардии Александр Попов и заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Нештенко, добавил глава региона.

"Сотрудники Росгвардии, проявляя профессионализм, решительность, мужество и героизм, выполняют поставленные задачи по защите государственной границы и жителей региона, участвуют в мероприятиях по пресечению попыток проникновения на территорию РФ и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп", - отметил Богомаз.

Он уточнил, что с начала специальной военной операции государственными наградами награждены более 60 военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Брянской области, полковник полиции Андрей Фроленков награжден звездой Героя России.

В регионе 16-18 сентября проходят памятные мероприятия в честь 80-летия освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация области началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов, участниками партизанского движения были свыше 60 тыс. человек.