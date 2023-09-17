17 сентября, 17:04

Авиарейс Казань - Петрозаводск вылетел с задержкой почти 10 часов

Вылет переносили по причине технической неисправности воздушного судна

ТАСС, 17 сентября. Авиарейс Казань - Петрозаводск вылетел из столицы Татарстана с задержкой почти 10 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"Авиарейс №RT631 вылетел по маршруту Казань - Петрозаводск в 17:44. На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, вылет рейса авиакомпании "ЮВТ Аэро" перенесли с 08:00 по причине технической неисправности воздушного судна. Татарская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров. 

Теги:
РоссияТатарстанКарелия
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